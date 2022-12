Mobilieri Ponsacco, salutano in tre. Domani l'ultima dell'anno: sfida alla Sangiovannese

Dopo gli innesti di Calosi e Vannozzi, il Mobilieri Ponsacco si muove sul mercato anche in uscita ed ufficializza tre addii: salutano il terzino Lorenzo Franco (2003), il centrocampista Tommaso Lunghi (1999) e l'attaccante Giacomo Vanni (1986). Per i tre calciatori la società rossoblù ha annunciato la risoluzione del contratto. Passando alle questioni di campo, domani, mercoledì 21 dicembre (inizio ore 14.30), gli uomini di Bozzi chiuderanno sia il 2022 che il girone d'andata contro la Sangiovannese al Comunale. Un match chiave per il Mobilieri, chiamato a fare risultato per interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive (l'ultima sabato scorso, 3-1 sul campo della Flaminia) ed al fine di aumentare il vantaggio sulla zona playout, ad ora distante un solo punto. La Sangiovannese arriva alla sfida del "Pollaio" galvanizzata dal netto successo casalingo (4-0) di domenica scorsa contro il Montespaccato. La formazione valdarnese, allenata da Aldo Firicano (un passato da calciatore con cinque stagioni alla Fiorentina dal 1996 al 2001), ha totalizzato 21 punti in 16 giornate, due in più rispetto ai ponsacchini con lo stesso numero di gare.