Il Mobilieri Ponsacco resta in Serie D. Battuto 1-0 il Trestina

Missione riuscita: il Mobilieri Ponsacco giocherà anche la prossima stagione in Serie D. Il verdetto arriva al "Comunale", dove i rossoblù, ai quali bastava un pareggio in virtù del miglior piazzamento, si aggiudicano con un 1-0 il playout contro lo Sporting Trestina. A decidere una sfida tiratissima è la rete nel finale di Mencagli, freddo nella trasformazione di un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo di Cenerini sullo stesso bomber ponsacchino. Festa al triplice fischio per una salvezza sofferta ma allo stesso tempo meritata per quanto mostrato nell'arco del campionato.

Mobilieri Ponsacco - Sporting Trestina 1-0, il tabellino della partita

MOBILIERI PONSACCO (4-3-1-2): Pagnini; Rossi (67' Patronelli), Martucci, De Vito, Lici; Marcucci, Fratini, Carli; Remorini; Mencagli (90' Bardini), Nieri. A disp.: Sbrana, Macchi, Zaccagnini, Turini, Regoli, Accorsini, Bartolini. All.: Francesco Bozzi

SPORTING TRESTINA (3-5-2): Montanari; Sensi (63' Convito), Grea, Cenerini; Di Cato (63' Di Nolfo), Brevi, Ceccuzzi (90' Barbarossa), Gramaccia, Sensi; Belli (90' Bazzoffia), Ferri Marini. A disp.: Casillo, Ceccagnoli, Della Spoletina, Bologna, Laurenzi. All.: Francesco Farsi

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara

Rete: 88' rig. Mencagli

Ammoniti: Lici, Ceccuzzi, Brevi, Rossi, Di Cato, Marcucci, Cenerini