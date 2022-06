Tutto pronto per il 'Mau Ovunque': l'11 e il 12 giugno la 21° edizione del memorial

Come annunciato la 21° edizione del Trofeo 'Mau Ovunque' si terrà sabato 11 e domenica 12 giugno presso gli impianti sportivi del Pisa Ovest, in via Livornese. Il tradizionale torneo tra le squadre della Curva Nord 'Maurizio Alberti' (con gli amici austriaci dello Sturm Graz) inizierà nel pomeriggio di sabato: si giocherà su due campi in contemporanea (calcio a 5). Domenica, prima della finale, è in programma il torneo dei bimbi. Sabato il match delle 'vecchie glorie', con tante adesioni illustri. I tifosi nerazzurri sono invitati a passare per ricordare Maurizio e condividere ricordi e passione. Zuppa, brace, vino, attendono tutti sia nella serata di sabato che di domenica. Birra alla spina per tutti. Sarà allestita la consueta mostra con i pannelli fotografici sulla storia del tifo, del 'Mau Ovunque', e dei progetti, arricchita e implementata con il materiale degli ultimi anni.