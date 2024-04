Padel, Coppa dei Club Toscana: i risultati della seconda giornata

Continua all'insegna del divertimento e dell'amatorialità sportiva la Coppa dei Club Toscana, Campionato amatoriale a squadre organizzato dal MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Le perfette condizioni meteorologiche dell’ultimo weekend hanno regalato un weekend di padel di grande spessore sui campi protagonisti della “Coppa dei Club” Toscana, svolta in collaborazione con l’Asd Padelmaniac di Montecatini Terme.



I RISULTATI



Nella seconda giornata dei raggruppamenti c’è stata la sfida di ritorno fra Asd Padelmaniac e Oasi Padel di Agliana, stavolta con location il “Playground” di Montecatini Terme, tirato a lucido per l’occasione. Dopo il 3-1 dell’andata, però, la squadra aglianese non ha lasciato scampo ai termali nemmeno nel duello di ritorno imponendosi per 4-0. La sfida più combattuta, come nel primo turno, è stata quella del doppio con Masi/Papa di Padelmaniac che hanno lottato fino all’ultimo punto per superare Lorinczy/Gianluisi 3-6/6-7.

Tutta un’altra musica, invece negli altri doppi: Oasi Padel vincente con Tecchi/Bottari 6-0/6-1 su Roncarà/Bartoletti, così come De Michele/Grande che hanno vinto contro Natali/Cataldo 6-2/6-1 e, infine, Gerim/Fedi vincenti su Rosellini/Donaddio 6-1/6-0. In questo gruppo, quindi, Oasi Padel passa per prima alla semifinale e Asd Padelmaniac per seconda. Passando all’altro girone, invece, c’è stato il confronto fra Livorno Padel e Pisa Padel Bandeja con gli ospiti che si sono imposti per 1-3 al termine di un incontro, comunque, avvincente disputatosi sui campi dell’ Ass. Livorno Padel. Il punto dei padroni di casa è arrivato dal doppio misto Deias/Paolotti che hanno sconfitto il tandem Sternini/Colombini per 6-3/6-1.



Un solo set equilibrato, invece, tra Modigliani/Guglielmi e Colombini/Pischedda con quest’ultimi vittoriosi per 6-1/7-5 in una partita da break e controsorpassi. Con un duplice 6-4, invece, successo esterno di Balleri/Gottardi contro Meschini/Ventrice mentre nell’ultimo match ancora Pisa ad alzare le braccia per prima nel doppio femminile Pasqui/Rondina contro Vannuccini/Valente chiuso al tie-break: 6-4/3-6/10-4. Alla luce del pareggio fra i due team nella prima giornata, Pisa Padel Bandeja è già certa della qualificazione ma da capire soltanto se al primo o secondo posto.

La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con On Electric Charge Mobility, con TAP Air Portugal, con Cisalfa Sport e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle.