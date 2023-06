Basket: il Cus Pisa approda nella finalissima della Coppa Primavera Uisp

Il Cus Pisa approda alla finalissima della Coppa Primavera Uisp, battendo nella semifinale del PalaCus il Molo Nuovo Livorno, al termine di una sfida molto equilibrata. I ragazzi di Coach Leoncini chiudono avanti il primo quarto, ma soffrono e vanno sotto nel secondo e nel terzo, dove la formazione labronica si porta sul più sei. Rabbiosa la reazione del Cherubino, costringe Livorno ad un parziale di 14-4 che porta avanti i gialloblù che chiudono non però senza soffrire sul 48-46. Mariotti e Paradisi chiudono in doppia cifra per il Cus Pisa, ma buona prestazione anche per Terni e Piccoli che nonostante l'infortunio, ha realizzato cinque punti. Per i labronici Cionini una spanna superiore agli altri, con Stasi e Campana protagonisti di una buona prestazione. Martedì 13 giugno alle ore 21.30 al PalaCus la finalissima che assegna la Coppa Primavera UIsp.

Cus Pisa - Molo Nuovo Basket Livorno 48-46

Parziali: (12-9; 6-11; 13-16; 17-10)

Cus Pisa: Ndjock, De Vincentiis 2, Mariotti 16, Piccoli 5, Vidal, Cei 2, Benfratello, Paradisi 16, Spagnoli, Terni 7. Coach Pietro Leoncini

Molo Nuovo Basket Livorno: Benetti, Bonatti E. Pianigiani, Niccolai 3, Caiazzo, Campana 7, Leone 4, Cionini 14, Stasi 8, Bonatti A. 2, Pasella 4, Stefanini 4.

Arbitri: Natucci - Natalini