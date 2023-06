I giovani atleti della squadra Under 13 del Basket Calcinaia hanno provato tutte queste sensazioni e al termine di una partita al cardiopalama si sono laureati campioni della Lega 3 Toscana vincendo proprio negli ultimi secondi l'entusiasmante finale contro l'US Livorno.

Da venerdì 26 a domenica 28 Maggio la società calcinaiola del presidente Mario Spoto ha infatti ospitato al Palazzetto di via Sant'Ubaldesca la fase finale delle Regionali di Lega del Campionato Toscano Under 13 denominato quest'anno 'Jr. NBA FIP U13 Championship', perché gemellato con l’NBA statunitense. In questo minitorneo che radunava le eccellenze della nostra regione, i ragazzi del Pastificio Caponi Basket Calcinaia, associati ai Sacramento Kings hanno battuto Calenzano e Prato, rispettivamente ai quarti di finale e alle semifinali, per poi compiere un’autentica magia nell’agguerrita e avvincente finale contro l’U.S. Livorno, risolta solo da un canestro da tre punti a pochi secondi dalla fine. Poi, sotto gli occhi di un foltissimo pubblico, la gioia irrefrenabile, le lacrime, il sogno che diventa realtà e che proietterà i giovani furetti binacoblu alle finali nazionali, dove avranno l'opportunità di competere per l'anello del campionato Jr. NBA.

Un traguardo impensabile frutto però di una stagione in cui i ragazzi hanno dimostrato il proprio impegno e la propria dedizione, sempre pronti a dare il massimo in ogni occasione e ad allenarsi duramente sotto la guida dei coach Ierardi e Paoli. Sono 16 le squadre che si contenderanno la 'Final Event della Jr. NBA FIP Under 13 Championship', che si svolgerà dal 9 all’11 giugno a Pescara. Durante quel weekend, 27 partite emozionanti si susseguiranno su tre differenti campi di gioco, ovvero il PalaElettra e il PalaPepe di Pescara e il PalaTricalle di Chieti. Personalità di rilievo si alterneranno nel sostenere e salutare i giovani finalisti della Jr. NBA FIP 13.

La Cerimonia di Benvenuto vedrà la partecipazione del Presidente FIP, Giovanni Petrucci, dell'NBA Associate Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East, Neal Meyer, del Sindaco di Pescara, Carlo Masci, e del Commissario Tecnico della Nazionale, Gianmarco Pozzecco. Inoltre sarà presente anche il campione Simone Fontecchio, Ambassador NBA nativo di Pescara.

Leggere il nome della squadra di Calcinaia accanto a quello delle finaliste nazionali di un torneo FIP/NBA è naturalmente motivo di orgoglio incredibile per la società del Presidente Mario Spoto. Far parte del pool di finaliste dei campionati nazionali rappresenta il culmine di un percorso lungo e impegnativo per i ragazzi dell’Under 13, pronti comunque ad esprimere ancora il proprio potenziale ed a vivere altre esperienze indimenticabili sul campo di gioco. Nella prima pool delle finali nazionali, i furetti di Calcinaia se la dovranno vedere a partire dal 10 Giugno contro Latina e Mesagne (BR).