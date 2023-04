Oltre 300 alunni della scuola primaria 'Collodi' al Cus Pisa

Una grande festa venerdì 14 aprile presso gli impianti sportivi del CUS Pisa per la Giornata dello sport delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Tongiorgi. L’evento ha coinvolto oltre trecento alunni della primaria Collodi.



L’approccio multidisciplinare allo sport ha permesso agli alunni di cimentarsi con varie attività sportive: hockey, tennis, basket, volley, calcio e rugby. Grazie alla presenza degli istruttori del CUS, specializzati nelle varie discipline sportive, che hanno affiancato le insegnanti del plesso, la mattinata è stata occasione per gli alunni per cimentarsi in attività di orientamento sportivo all’insegna del movimento e del divertimento.

I percorsi dedicati alla conoscenza delle varie discipline sono stati proposti in maniera inclusiva così da permettere a tutte le alunne e tutti gli alunni la piena partecipazione ai giochi previsti e sono stati motivo per valorizzare le attività scolastiche di educazione motoria, condotte durante l’anno dagli Insegnanti e dai docenti specialisti, con l’obiettivo di sviluppare competenze sportive e sani stili di vita, per il benessere degli studenti.

“Il Cus è tornato ad essere, dopo la parentesi del periodo Covid, un centro aperto alle attività sportive delle scuole del territorio, una vera risorsa, non solo grazie agli impianti sportivi, ma anche per i prati e il verde nei quali sono immersi, una delle ricchezze del campus universitario, che ancora una volta è stato animato dall’entusiasmo di tanti alunni ed alunne. Le attività di supporto alle scuole rientrano nel progetto sportivo di avviamento ed orientamento 'polidisciplinare' dedicato ai minori, che il CUS Pisa porta avanti ormai da molti anni. E’ dal 2003 infatti la prima edizione dei 'Campi solari' estivi cussini e dal settembre successivo l’inizio della prima stagione dedicata alle attività per i bambini e le bambine. All’interno del progetto polidisciplinare sono cresciute e si sono formate generazioni di istruttori ed istruttrici, esperti ed entusiasti del loro lavoro. Quello del CUS Pisa è un 'Centro Orientamento e Avviamento allo Sport' riconosciuto dal Coni di cui siamo orgogliosi” afferma Valeria Minucci, responsabile del settore universitario e del Cus Junior.