Il Pontedera pareggia ancora: col Cesena termina 1-1

Quarto pari consecutivo per il Pontedera, che torna con un ottimo 1-1 dalla trasferta di Cesena. I padroni di casa passano in vantaggio già al 7' con Udoh, abile a battere Siano con un diagonale. Calderoni e Corazza sfiorano il pareggio, poi, alla prima occasione buona, i granata per poco non colpiscono con Petrovic. Nella ripresa i ragazzi di Catalano si mostrano più intraprendenti, ma le migliori palle gol sono di marca cesenate con Corazza e Ferrante, sul quale un intervento di Siano scatena le proteste dei locali per un presunto calcio di rigore. Il Pontedera resta in partita e all'80' raggiunge il pari grazie al colpo di testa da posizione defilata di Benedetti. Ancora rimandato l'appuntamento con la prima vittoria per i granata, ma un punto a Cesena non può che essere accolto con soddisfazione.

Cesena - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Celiento, Coccolo; Adamo (76' Zecca) Bianchi (76' Bumbu), De Rose, Calderoni; Saber; Corazza (62' Ferrante), Udoh (62' Chiarello). A disp.: Lewis, Pollini, Kontek, Pieraccini, Brambilla, Francesconi. Lepri. All.: Toscano.

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Espeche, Shiba, Martinelli (73' Mutton); Somma (51' Perretta), Ladinetti, Catanese (73' Benedetti), Aurelio; Fantacci (60' Izzillo), Petrovic, Nicastro (51' Cioffi). A disp.: Cagnina, Stancampiano, Pretato, Bonfanti, Tripoli, Marcandalli. All.: Catalano

Arbitro: Turrini di Firenze

Reti: 7’ Udoh (C), 80' Benedetti (P)