Serie C Femminile: Pallavolo Cascina si aggiudica nettamente il big match contro il Dream Volley Pisa

Incredibile match per le ragazze di Lazzerini, che hanno la meglio col massimo scarto di un Dream Volley arrivato a Cascina per ottenere punti e strapparci la vetta della classifica. Il coach schiera Cerri in regia opposta a Corti E., Simoncini e Corti F. In banda, Leto e Passaglia sul centro, Cei libero. Chi pensava che le biancorosse potessero accusare le scorie del mezzo passo falso dell’ultima giornata con Versilia, viene ben presto smentito da Cerri e compagne, che partono col piede giusto, aggrediscono al servizio e limitano con un buon muro-difesa la forza dell’attacco pisano. Le ospiti provano a restare attaccate nel punteggio, ma le nostre non sono della stessa idea. Simoncini picchia duro dai 9 metri, Corti F. gioca spesso col muro avversario e la coppia Passaglia-Corti E. stoppa ripetutamente a muro le schiacciatrici pisane, consentendoci di prendere il largo e chiudere a 18, 25-18, 1-0. Alla ripresa la squadra ospite sembra cambiare marcia, appoggiandosi come di consueto sulla grande qualità dei propri schiacciatori di posto 4. Anche i loro centrali aumentano i giri e fanno valere la propria fisicità a muro, stoppando a più riprese la nostra prima linea. 2-5, 7-13, 21-23… i parziali farebbero pensare ad una logica capitolazione delle padrone di casa, ma le nostre ragazze ancora una volta dimostrano di voler lottare fino all’ultima palla e di non dare niente per scontato. Cei difende, una combinazione Cerri-Leto ci riporta sotto… e Simoncini e capitan Corti in attacco concretizzano la rimonta. Le gialloblù, rimontate nel punteggio, si innervosiscono, commettono 2 errori in attacco e ci consegnano il doppio vantaggio, 26-24, 2-0. Inizia il terzo set, Fiaschi subentra a Cei, e si rende subito protagonista di due ottime difese. La squadra ospite, che ha subito psicologicamente l’epilogo del secondo parziale, subisce in ricezione e fa grande fatica a mettere palla a terra. Le biancorosse non si fanno pregare, schiacciano sull’acceleratore e conducono la gara in porto con ampio margine, 25-13, 3-0. Prestazione convincente e vittoria importante per le ragazze di Lazzerini (che mantengono così il primato in classifica), al cospetto di un avversario di assoluto valore tecnico che sarà senz’altro protagonista fino al termine della stagione. Festeggiamenti doverosi, ma assolutamente vietato distrarsi. Sabato prossimo ancora una partita casalinga: arriverà a Cascina la Folgore San Miniato, squadra ricca di nostri Ex a partire da Coach Cristiano Testi, passando per Marianna Ricci, Amalia Marsili, Alessandra Saviozzi e Giulia Casali. La Folgore in questo inizio di stagione ha avuto risultati alterni, ma nel roster ha giocatrici tecnicamente molto valide (come le sopracitate ex, che a Cascina hanno vissuto stagioni da playoff), capaci di giocarsela con chiunque, come testimonia la prestigiosa vittoria ottenuta 2 settimane fa sul campo di Casciavola. Quindi, Guardia Alta e…. appuntamento a sabato prossimo ore 21.00 a Cascina, via Galilei. Vi aspettiamo TUTTI a sostenere le nostre ragazze!!! Forza Cascina!!! PALLAVOLO CASCINA - DREAM VOLLEY PISA 3-0 (25-18; 26-24; 25-13) PALLAVOLO CASCINA: Allenatore Emanuele LAZZERINI. Martina BARTALI, Cristina CEI (L2), Giulia CERRI, Eleonora CORTI (K), Francesca CORTI, Giulia DEL PECCHIA, Francesca FIASCHI (L1), Blessing LEMMI, Ilaria LENZI, Gioela LETO, Eleonora PASSAGLIA, Camilla SIMONCINI. Dirigente accompagnatore Marco CORTI.