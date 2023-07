Volley B maschile, l'Arno Volley conferma in blocco lo staff tecnico

La nuova stagione, che dovrà recitare per forza di cose un ruolo da protagonista, si avvicina e l'Arno Volley inizia a porre dei tasselli fondamentali per poter riguadagnare quella serie A3 a cui la società ha dovuto rinunciare ufficialmente nei giorni scorsi a causa delle troppe onerosità derivanti dalla partecipazione a questo campionato.

Il primo è quello dell'allenatore, con Francesco Mattioli che non ha esistato ad accettare questa nuova sfida. Per lui sarà la terza stagione su questa panchina e cercherà di ottenere per la medesima occasione la qualificazione ai playoff dopo averli vinti sul campo lo scorso anno. Il coach farà ritorno a casa dunque dopo la fortunata esperienza con la Federazione, avendo ricoperto un ruolo nello staff tecnico della nazionale Under 21 vice campione del mondo. Tuttavia gli impegni con gli azzurri non finiscono qua essendo di scena a Marsicovetere (Potenza) con l’Under 22 per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei 2024 in Olanda.

A fianco del tecnico fiorentino ci sarà ancora Michel Guemart, suo vice ed un passato di palleggiatore a Forlì. La sua presenza favorirà la crescita dei numerosi giovani che comporranno il roster 2023/24.

Infine lo scoutman, che per il terzo anno di fila sarà Claudio Pagano. La sua opera rappresenterà un supporto fondamentale per il coach e lo staff allo scopo di migliorare le prestazioni di tutta la squadra, oltre che fornire un'analisi minuziosa degli avversari che giornata dopo giornata si andranno ad incontrare.