Strepitosa vittoria per la Pediatuss Casciavola: rossoblu al secondo posto

SERIE C. Serata di gala al Pala Pediatrica dove è andato in scena lo scontro diretto fra le seconde della classifica, e la PediaTuss per l’occasione si veste con uno dei suoi abiti migliori e in tre set non lascia scampo alle avversarie portando a casa l’intera posta. La squadra di Tagliagambe riparte così di slancio dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa della capolista Porcari.

Prima dell’inizio della gara omaggio floreale offerto dalla Pallavolo Casciavola a tutte le componenti di entrambe le squadre con le giovanissime della squadra Under 12 che hanno consegnato dei mazzi di mimosa alle giocatrici. Grandi applausi, preludio di quello che sarebbe successo di li a poco sul campo. Tagliagambe sceglie Liuzzo in cabina di regia, Lari opposto, Gori e Ciampalini centrali, Messina e Raniero schiacciatrici.

Parte forte la PediaTuss che grazie mette palla a terra con buona continuità nonostante la squadra di Pescia difenda su tutti i palloni. Le rossoblu non accusano passaggi a vuoto se non in un frangente in cui subiscono quattro punti consecutivi, ma si riprendono subito ed al secondo set point, chiudono il parziale.

Il secondo set non si discosta molto da quello precedente, Tagliagambe conferma il sestetto iniziale salvo poi concedere qualche punto di riposo a Gori ben sostituita da Sgherri. Brividi nel finale quanto le rossoblu si distraggono un po’ dilapidano un buon margine di punti ma conservano ben quattro set point. Un parziale di 3-0 delle ospiti rimette tutto in discussione, ma dopo un time out chiesto in casa rossoblu, un attacco al centro di Ciampalini chiude il conto e consegna il 2-0 alla PediaTuss.

Nel terzo set la squadra rossoblu gioca sul velluto, Gori e Ciampalini al centro fanno la differenza, sia in attacco che in difesa, bene supportate da Lari e le altre bande sapientemente servite da Liuzzo, la PediaTuss scappa subito via e diventa imprendibile per Pescia che non riesce più a stare in partita. Nel finale spazio anche per Marsili poi ci pensa Sgherri dalla seconda linea a chiudere i conti alla prima palla match.

SERIE D. Terza vittoria consecutiva per la Katinka Travel Casciavola che nel campionato di serie D conquista tre punti fondamentali nella sfida diretta contro il PSB Capannoli che prima di questa gara era appaiato in classifica alle rossoblu. Lazzerini deve fare a meno di Nanni e così c’è spazio per Puccini che risponde presente e gioca un’ottima partita.

Nel primo parziale casciavoline sempre avanti nel punteggio fino ad arrivare al 15-7 al giro di boa del set, Capannoli non ci sta recupera qualche punto e torna minaccioso a meno quattro prima di un altro break della Katinka Travel che si procura sette palle set, sfumate le prime due, al terzo tentativo arriva l’1-0.

Nel secondo set il canovaccio della partita non cambia, la Katinka Travel commette qualche errore di troppo e Capannoli resta in scia fino a mettere il naso avanti per la prima volta nel match sul 13-10. Centi e compagne non si scompongono e con un parziale di 8-2 tornano avanti per restarci fino al 23-23 quando due attacchi da posto quattro di Caponi portano anche il secondo set a favore della squadra rossoblu.

Il terzo set vede ancora la Katinka Travel tenere saldamente in mano l’inerzia della partita, il vantaggio arriva a toccare un massimo di sette lunghezze sul 20-13, poi le ospiti rimontano qualche punto, ma al terzo match point è Puccini che chiude i giochi e regala set e partita alla sua squadra.