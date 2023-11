In Serie C la Pallavolo Casciavola si conferma la seconda forza del torneo

SERIE C. Dopo la capolista anche la seconda della classe cade di fronte alla PediaTuss che ora si erge ad inseguitrice della capolista Porcari Volley. Le rossoblu sul campo di Pescia sfoderano una grande prestazione, dominano a tratti, subisco il ritorno delle avversarie, sanno soffrire quanto c’è da stringere i denti e dopo quattro duri parziali possono alzare le braccia al cielo e festeggiare la terza vittoria di fila.

Tagliagambe deve ancora fare a meno di Vaccaro ed all’inizio schiera Liuzzo in regia, Sgherri opposta, Messina e Lari di banda; Gori e Ciampalini centrali con Tellini libero. Dopo una prima parte di set equilibrata le rossoblu cambiano passo, alzano il muro bloccando gli attacchi avversari, trovano un paio di ace, ma soprattutto attaccano con percentuali alte e chiudono al secondo set point il primo parziale a 19 punti.

Nel secondo l’inerzia della partita, almeno nella prima parte non cambia, la PediaTuss si porta sul 15-10 poi subisce il ritorno delle padrone di casa trascinate dal servizio incisivo di Sentieri. Pescia si riporta sotto, ma nel finale punto a punto la spunta ancora la PediaTuss. Nel terzo set non c’è partita, le rossoblu perdono ogni punto di riferimento ed anche i tanti cambi operati da Tagliagambe, che manda in campo Barsacchi, Raniero e Panelli, non sortiscono alcun effetto. Pescia mantiene viva la partita e si va al quarto set.

La PediaTuss qui si ritrova, parte bene, torna a murare con continuità, allunga fino al 14-8; a questo punto ancora una volta Sentieri dai nove metri trascina la sua squadra ad un parziale di 7-0 che ribalta il punteggio. Il set diventa un testa a testa emozionante con la PediaTuss che conquista un break di vantaggio in ben due occasioni, ma viene sempre rimontata. Il primo matchpoint viene annullato dopo uno scambio molto lungo, le padrone di casa sbagliano il servizio e la PediaTuss al secondo tentativo fa centro e conquista i tre punti.

SERIE D. Si ferma dopo tre vittorie di fila la marcia della Katinka Travel che al Pala Pediatrica è costretta ad alzare bandiera bianca di fronte alla capolista imbattuta del campionato. Era stata anche una vigilia difficile in casa rossoblu, poi la forza della formazione avversaria ha fatto il resto, Centi e compagne sono state meno brillanti di altre volte, hanno sofferto molto in ricezione, ma va dato il giusto merito alla squadra che avevano di fronte che è riuscita ad imporre il suo ritmo, la sua fisicità e anche la maggiore esperienza.

Migliarino parte subito forte domina il primo set, ma nel secondo subisce la reazione della Katinka Travel che trova un set nel quale propone il suo migliore repertorio e porta a casa il punto dell’1-1. Ci si poteva, a questo punto, aspettare un'altra partita? Forse si, ma il Migliarino alza il ritmo e anche la concentrazione e per le rossoblu è notte fonda, le ospiti non si fanno neanche avvicinare e finisce 3-1 in circa un’ora e mezza di gioco.