Trionfo della Pediatuss Casciavola nel derby contro la Pallavolo Cascina

La PediaTuss fa, la PediaTuss disfa, la PediaTuss soffre, la PediaTuss vince il derby, emozionante come solo questo tipo di partite sa essere si colora di rossoblu al termine di 2 ore e 30 minuti di pallavolo di ottimo livello giocata di fronte ad un Pala Pediatrica gremito di pubblico con un'atmosfera da categoria superiore.

Le rossoblu giocano una gara in fotocopia rispetto a quella di sabato scorso, vanno avanti di due set con un gioco per lunghi tratti dominante, poi calano, permettono alla Pallavolo Cascina di rientrare in partita e alla fine la spuntano al quinto set sempre condotto salvo un passaggio sul 9-8.

Tagliagambe deve fare a meno di Vaccaro e Marino e manda in campo Liuzzo in regia, Sgherri opposto, Gori e Ciampalini al centro, Lari e Raniero schiacciatrici con Tellini libero. L’avvio di partita è equilibrato in casa rossoblu i punti arrivano soprattutto dal centro e grazie a questi punti la PediaTuss piazza il primo break dalle partita recuperato dalla Pallavolo Cascina, Tagliagambe manda in campo prima Messina, poi Barsacchi e le casciavoline allungano ancora questa volta in modo decisivo tanto da chiudere a 19.

L’inizio di secondo set è in salita, le ospiti volano sul 7-1, Il coach rossoblu richiama all’ordine la squadra che si riporta sotto fino al 9-8, inizia un testa a testa ricco di emozioni, le rossoblu iniziano a far fatica a chiudere il punto, ma si tengono a galla con la battuta e il muro spesso determinante. Gori e compagne allungano fino al 19-17, prima di subire un break di tre punti che le riporta sotto. La reazione è però veemente e con un bel 5-0 di parziale vanno conquistarsi cinque set point, sprecato il primo alla seconda occasione chiudono i conti e si portano sul 2-0.

Partita finita o quanto meno ben indirizzata? Niente affatto, la Pallavolo Cascina nel terzo set difende tutto il possibile, non fa più cadere un pallone, la PediaTuss perde la bussola e così la partita si allunga al quarto parziale nel quale l’inerzia della gara resta in mano alle ospiti. La PediaTuss si trova sempre a rincorrere, nel finale riagguanta le avversarie sul 22-21, me un paio di decisioni controverse del signor De Rosa, aiutano le biancorosse ad andare al quinto set.

Il tie-break si gioca con un tifo straordinario, la PediaTuss ritrova lo smalto iniziale e grazie ad un bel turno in battuta di Gori vola 8-3 al cambio campo. La Pallavolo Cascina non cede di un passo, piazza un break di 6 punti e passa a condurre 9-8, sembra l’inizio di un lungo testa a testa fino al traguardo, ma Liuzzo da nove metri spacca di nuovo la partita, la PediaTuss vola 13-9, poi si conquista tre match point. Svanito il primo al termine di uno scambio lunghissimo al secondo tentativo da posto quattro è Lari a mettere a terra il pallone del derby.

Con questa vittoria la PediaTuss in classifica allunga proprio sulla Pallavolo Cascina e chiude il girone di andata a 18 punti. La società, anche a nome della squadra, ringrazia tutto il pubblico presente che ha incitato dal primo all'ultimo punto le ragazze accompagnandole verso la vittoria. Un tifo sempre corretto e sportivo come deve essere la cornice ideale della pallavolo e dello sport in generale. Grazie in particolare alle tante atlete ed atleti del settore giovanile che nonostante il giorno infrasettimanale hanno voluto esserci per far sentire la loro voce.