Buone prestazioni per l'Under 18 della Pallavolo Casciavola alla Winter Cup

E' stata una fine di 2023 molto intensa per la PediaTuss Casciavola under 18 che ha partecipato alla Mo.Ma Winter Cup, sapientemente organizzata come ogni anno, dalla Pallavolo Anderlini Modena. Quello andato in scena in Emilia è un torneo da grandi numeri che nella categoria under 18 ha visto la partecipazione di ben 42 squadre provenienti da tutta Italia con un tocco di internazionalità vista la presenza di formazioni tedesche e statunitensi.

L’obiettivo primario della squadra casciavolina era quello di chiudere nella “parte sinistra” della classifica, ovvero nella prima metà e l’obiettivo è stato centrato visto che le rossoblu hanno concluso il torneo al 19esimo posto, prime nel plotoncino di otto squadre provenienti dalla Toscana. Alla fine la PediaTuss ha portato a casa quattro vittorie e tre sconfitte ed un pizzico di rammarico per un calendario che non ha sorriso alla squadra di Lazzerini visto che la PediaTuss è stata l’unica di tutto il lotto ad incontrare tre delle prime sei classificate, compresa la vincitrice, le padrone di casa dell’Anderlini, affrontate proprio ai sedicesimi di finale.

Al di là del piazzamento finale restano le ottime prestazioni e le vittorie in particolare contro New Volley Vizzolo, poi sesta classificata, e Trento.