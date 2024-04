La Pediatuss Casciavola non si ferma più: battuta anche Massa

SERIE C. La PediaTuss riparte da dove era rimasta prima della sosta per le festività pasquali e vince sul campo della Robur Massa conquistando tre punti pesanti che la proiettano allo scontro diretto di sabato prossimo, ancora in seconda posizione.

Era una partita non facile, vuoi perché si arrivava da una settimana di stop, vuoi perché, nonostante la classifica che vede la formazione apuana al penultimo posto, la Robur Massa è stata capace sul suo campo di superare anche il Volley Porcari capolista indiscusso del campionato. Tagliagambe in apertura di partita manda in campo Liuzzo in regia, Lari opposta, Gori e Ciampalini al centro, Messina e Raniero schiacciatrici con Tellini libero, nel corso della gara poi il coach rossoblù ruota tutte le atlete a disposizione con le uniche eccezioni della giovanissima Pergjoni e di Vaccaro ancora in recupero dall’infortunio alla spalla.

Gori e compagne nel primo set interpretano al meglio la partita sciorinando una prova di grande sostanza. Il punteggio si dilata fin da subito ed il 25-15 finale è il riflesso di quanto visto sul taraflex. Al cambio di campo sembra quindi tutto facile, ma non sarà così, perché le padrone di casa hanno una reazione importante che in parte sorprende la squadra rossoblu, costretta ad inseguire per gran parte del set. Nel finale punto a punto Massa è più lucida, recupera da 23-22, guadagna due palle set che concretizza al secondo tentativo: 1-1 e tutto da rifare.

Nel terzo parziale la PediaTuss torna ad esprimersi con maggiore continuità, comanda il set dalle prime battute, soffre solo un po' nel finale quando dilapida quattro set point prima che un errore in battuta gli consegni il punto del 2-1. Nel quarto parziale torna a regnare l’equilibrio, le due squadre non riescono a chiudere break significativi ed il massimo vantaggio è stato di 3 punti, sull’8-5 per Massa, subito rintuzzato dalla PediaTuss. Dopo il 10-10 inizia un testa a testa con l’equilibrio che si rompe solo sul 20-18 quando la squadra di Tagliagambe conquista un punto sul proprio servizio, mettendo a segno quel piccolo break che da coraggio alle casciavoline.

Le padrone di casa provano a recuperare quei due punti ma non ci riescono, anzi, dal 23-21 la PediaTuss si guadagna un match point che mette subito a frutto conquistando la vittoria ed i tre punti che le permettono di restare al secondo posto. Sabato 13 aprile al Pala Pediatrica arriva il Volley Livorno e li si deciderà il destino delle rossoblu che con una vittoria saranno certe dei playoff.

SERIE D. Era una partita difficilissima, quella che opponeva il Migliarino Volley, la capolista del campionato, alla Katinka Travel Casciavola alla ricerca invece di punti preziosi per la salvezza, ed alla fine il pronostico della vigilia è stato rispettato con le casciavoline che per due set hanno giocato alla pari con le avversarie lanciando un segnale al campionato ed alle rivali in corsa per la permanenza in categoria.

Coach Alberizzi rinuncia in partenza a Nanni non in perfette condizioni e sposta Corsini da opposto a schiacciatrice. Il primo non sembra dargli ragione, Migliarino vola, la Katinka Travel fatica tanto, soprattutto in ricezione, ed il 25-15 è un epilogo scontato rispetto a quanto visto in campo.

Nel secondo set le rossoblu scendono in campo con un piglio diverso, sono meno intimorite dalle avversarie, giocano con quella personalità che dovrebbero mostrare con maggiore continuità ed allungano fino ad un massimo vantaggio di cinque lunghezze sul 13-8, poi le padrone di casa rientrano in partita, ed inizia un punto a punto che nel finale premia la maggiore esperienza delle biancorosse che volano sul 2-0.

Il terzo set non si discosta molto dal secondo, la Katinka Travel con le unghie e con i denti resta aggrappata al match fino al 21-21, quando ancora una volta il finale è tutto di marca Migliarino che con un parziale di 4-0 chiude i giochi.