Punto di spessore per la Pallavolo Cascina maschile contro Cecina

Contro una delle primissime forze del campionato si conferma il trend positivo della Pallavolo Cascina maschile. Alla 'Galilei' i biancorossi costringono al tie-break il Cecina di mister Berti, e con un po' di concentrazione in più nelle fasi chiave del match il bottino poteva anche essere maggiore.

L’inizio gara (3-0, 6-2, 8-3) mostra subito la buona vena dei ragazzi cascinesi, attenti e precisi sia in fase di attacco (ottimo l’apporto dei centrali Zucchini e Germelli) che nella correlazione muro-difesa. Poi punto a punto fino al 14-9. Il tentativo di rimonta di un Cecina frastornato viene prontamente bloccato e i biancorossi di Orsolini riallungano fino al 23-16 chiudendo però in affanno 25-22 dopo un provvidenziale time out.

L’ovvia reazione degli ospiti non si fa attendere e nel secondo set, dopo un iniziale equilibrio, i rossoblu prendono il largo (7-9, 7-12, 9-15). Orsolini riassesta le linee e, grazie anche ad un ottimo turno (5-0) di Filippi al servizio, si riportano sotto 14-15 e impattano a 19. Purtroppo il rush finale lo piazza Cecina che chiude 25-20, 1-1.

Nel terzo parziale Cecina fa la voce grossa e Cascina regge fino al 12-13. Da lì in poi i tirrenici allungano decisamente (0-6) con fin troppa facilità (12-19) e si aggiudicano il set a 15. Riorganizzati da Orsolini nell’intervallo, partono bene i biancorossi nel quarto (3-1, 5-3, 9-4) costringendo Berti al time out. La testa pare quella giusta (14-8), Armani e Di Nasso attaccano positivamente con buona continuità, ma l’ennesimo break sfavorevole riporta gli ospiti alle calcagna (14-12). Una grande giocata di Bernardini a fil di rete dà a Cascina la fiducia per continuare a lottare punto su punto per arrivare al tie-break (16- 12, 20-16). Cecina rimonta fino al 23-22, Orsolini ci parla su e, prima un attacco mani fuori di Salvini, poi un bel muro di capitan Di Nasso spalancano le porte per il quinto decisivo set, dove Cecina scappa subito avanti (2-5, 3-6).

Con grande cuore i cascinesi rimangono comunque attaccati (6-7) e, dopo un nostro errore gratuito, si cambia campo 6-8. Bagher punto del libero Pergolesi (ottima in generale la sua prova) per il pareggio 8-8. Cascina mette la testa avanti (9-8) e costringe Berti al time-out. Da lì in poi gli ospiti conquistano quattro punti consecutivi e amministrano con autorità fino alla fine l’esiguo vantaggio.

Con qualche rammarico arriva solo un punto per la classifica, ma la gara dimostra ancora un passo avanti in termini di consapevolezza per la giovane squadra biancorossa. Il proibitivo, ma non impossibile impegno di sabato 20 gennaio a Livorno contro il Torretta, un’altra corazzata dei piani alti, non sarà altro che l’ennesimo banco di prova per provare a consolidare la crescita.