I ragazzi della Pallavolo Cascina esultano: il derby col Cus Pisa è biancorosso

Come già intravisto nella trasferta di Migliarino i biancorossi cambiano decisamente passo nella gara casalinga contro il forte CUS Pisa. Una gara emozionante, vietata ai deboli di cuore, che consegna, oltre a tre meritati punti, un gruppo finalmente ritrovato sotto il profilo della determinazione e della concentrazione.

Primo set che si sviluppa in perfetto equilibrio fino ad un break biancorosso (16-12) prontamente rintuzzato dagli esperti pisani. Da parte cascinese da notare una rinnovata buona correlazione muro difesa che permette al play Bernardini uno smistamento di gioco molto efficace sugli attaccanti via via chiamati a chiudere il punto. La battaglia prosegue serrata fino ai vantaggi. Innumerevoli set point annullati da ambo le parti portano il punteggio fino ad un insolito 34 pari. I biancorossi dimostrano la loro crescita mentale proprio in quei delicati frangenti. Capitan Di Nasso al servizio regge la pressione e gli ospiti commettono due errori consecutivi in attacco. 36-34, 1-0.

Partono molto bene i ragazzi di Orsolini nel secondo (5-1, 9-4), ma i gialloblu si rimettono in carreggiata e riacciuffano la parità a 16. Nuovo fantastico break biancorosso (8-2) per un 24-18 che sembra preludere ad un 2-0 senza patemi…, ma un muro scomposto e due errori in attacco costringono Orsolini ad un provvidenziale time out sul 24-21. Finalmente, dopo un errore in ricezione e uno scambio condotto con pazienza, Armani colpisce con un pregevole mani fuori. 25-22, 2-0.

L’inizio del terzo parziale è nettamente di marca ospite. Complice una 'evitabile' rilassatezza mentale dei padroni di casam i pisani cominciano a fare la voce grossa, decisi a rientrare in partita. 1-3, 2-6, 2-9. Sembra non funzionare più nulla, ma l’ennesimo mani fuori di Armani dà il 'la' alle speranze di rimonta. Cascina rimane letteralmente aggrappata al set, non si disunisce e con pazienza ricuce lo strappo (3-9, 8-12, 12-13). CUS caparbiamente riallunga sul finale (15-19), Orsolini chiama la truppa biancorossa a raccolta, ma gli ospiti volano a 24 con tre set point a disposizione.

Tre scambi palpitanti chiusi a favore di Cascina, frutto di idee chiare e tanto cuore, consentono il pareggio. Da lì riparte il corpo a corpo dei vantaggi già visto nel primo set. E sono necessari ancora altri 18 accesissimi scambi, conditi dalle relative palle match/set, per porre fine al parziale e alla gara (34-32, 3-0).

Vittoria meritata e raggiunta grazie ad una rinnovata energia mentale che ha permesso ai giovani cascinesi di rimanere sempre nel match, anche se in ritardo nel punteggio. Trascinati da un tifo finalmente vibrante, hanno dimostrato quello che solo in parte e a sprazzi avevano fatto vedere nel corso delle precedenti partite. Ora quasi un mese di sosta (pausa natalizia) per preparare al meglio le prossime gare, a partire da quella casalinga del 13 gennaio contro il Volley Cecina, reduce dalla vittoria contro la capolista Migliarino. Sarà una gara complicata contro una delle compagini più forti del campionato.