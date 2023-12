Troppo Migliarino per i ragazzi della Pallavolo Cascina

Peccato che non sia bastata la migliore prestazione stagionale dei ragazzi biancorossi a racimolare qualcosa dal campo della capolista. Un netto 0-3 a sfavore che in effetti non deve demoralizzare più di tanto. Il gruppo biancorosso è in netta ripresa e ha fatto intravedere buone cose fin da inizio gara.

Partenza sfolgorante e punto a punto fino ad oltre metà del primo set. I giovani cascinesi hanno risposto colpo su colpo alla veemenza degli attacchi avversari, ma giocatori del calibro di Pitto e Casapieri hanno alla fine fatto la differenza. Il secondo e il terzo parziale sono stati invece sempre condotti con margine rassicurante dalla squadra di casa, che non ha quasi mai dato modo ai cascinesi di rientrare in partita.

Si conferma infatti l’impressione che manchi sempre qualcosa (davvero poco) sul piano della concentrazione e delle energie mentali nei momenti decisivi della gara, quando la squadra avversaria prova ad allungare. Non era certo la partita giusta per dimostrare anche nel risultato i progressi intravisti, ma ad onor del vero comincia ad intravedersi 'luce' in fondo al tunnel.

La gara casalinga di sabato prossimo, 16 dicembre, contro il Cus Pisa (ore 18 alla 'Galilei') è l’occasione ideale per la Pallavolo Cascina per mettere in campo tutte le qualità e cominciare a risalire una classifica deficitaria che non rispecchia i valori biancorossi.