Sitting volley. Riprende da Pisa il lavoro delle Campionesse d’Europa

La nazionale femminile di Sitting Volley si appresta a vivere il primo collegiale del 2024. Dopo lo storico trionfo ai Campionati Europei di Caorle (Venezia), le azzurre venerdì 26 si ritroveranno infatti in collegiale a Pisa, casa della Dream Volley; il gruppo azzurro lavorerà in Toscana fino a domenica 28 gennaio. Questa la lista delle atlete convocate: Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa SSD); Flavia Barigelli (ASD Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (ASD Villese Volley Villa San Giovanni); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon (Giocoparma ASD); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (ANCIS Villaricca); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

L’Italia del Sitting Volley ha conquistato lo scorso ottobre, dopo due argenti nel 2019 e nel 2021, l’oro agli Europei superando per 3-1 in finale la Slovenia. Per la Fipav questo successo continentale è un ulteriore tassello che si aggiunge ai tanti successi già ottenuti. Infatti, con questo oro, la pallavolo italiana può vantare di aver vinto la rassegna continentale in ogni sua disciplina (volley, beach volley e sitting volley).