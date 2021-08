Walking life - VI° edizione - Allenamenti di camminata e fitwalking a Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

WALKING-LIFE - Sabato 4 settembre alle ore 10:00 alla SMS sul Viale delle Piagge ci sarà la presentazione di WALKING-LIFE per la Stagione sportiva 2021 - 2022, I° Camminata di Gruppo e Iscrizioni. CAMMINARE FA’ BENE in Compagnia anche meglio! ALLENAMENTO STRUTTURATO di CAMMINATA e FITWALKING a PISA che l'a.s.d. a.p.s. ARCADIA organizza da 6 anni. Da SETTEMBRE a GIUGNO lezioni teorico-tecniche e pratica di allenamento settimanale con Istruttori qualificati di CAMMINATA-FITWALKING. CIRCUITI DI ALLENAMENTO V.le delle Piagge - I Condotti - Cittadino - Pista Atletica. WALKING-LIFE è anche Ginnastica per potenziare la Camminata, incontri bisettimanali di Ginnastica Posturale e Tone-up; oltre agli HIKING mensili alla conoscenza del nostro bellissimo territorio e tanto altro. L'attività in Outdoor, non necessita di Green Pass, con le dovute distanze in sicurezza, Info 3493888809 o www.walking-life.com o scrivici a info@arcadiapisa.it