Piena dell'Arno e maltempo: la diretta della giornata

E' partita alle 6 di stamani, 17 novembre, la procedura di sicurezza per la piena dell'Arno a Pisa. La città segue con attenzione lo svilupparsi della situazione, così come fa anche il resto della provincia, dove si segnala già l'esondazione del fiume Cecina in località Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina. Nella notte ci sono stati interventi dei Vigili del Fuoco per il forte vento, con la rimozione di alberi e rami pericolanti.

LA DIRETTA

Ore 13: a San Miniato aperta la cassa di esondazione di Roffia.

Ore 12.30: Chiuse le aree più basse de La Rotta a Pontedera: i dettagli

Ore 12.20: Confermato lo stato di allerta, proseguono le operazioni di montaggio delle paratie sui lungarni con cinque squadre dei Vigili del fuoco che stanno collaborando insieme all’Esercito. Altri interventi in zona non di particolare rilievo, fanno sapere dal Comando provinciale del 115: il fiume Cecina è monitorato nella zona di Ponteginori dalla squadra di Saline di Volterra.

ORE 11.40: Per motivi precauzionali il ponte che collega San Donato con Santa Croce sull'Arno è chiuso.

ORE 11.20: Prosegue il monitoraggio dell'Arno. Si valuta il momento di apertura dello Scolmatore a Pontedera.

ORE 11: annunciata l'apertura programmata della cassa di esondazione di Roffia a San Miniato. Una piena dell'Arno è attesa in zona alle 12. Alle ore 10 il fiume Egola aveva passato il picco di piena e iniziava a scendere. L'Elsa è a livelli critici, il picco di piena è atteso intorno alle 12.

ORE 7.30: chiusi i lungarni (aperto il Ponte della Vittoria) per permettere le operazioni di montaggio di panconcelli e sacchini. All'opera oltre 17 militari della Folgore.

ORE 6: avviata la procedura di sicurezza per la piena dell'Arno a Pisa. Si parte con il ritiro ed il seguente montaggio delle paratie di protezione.