Afghanistan un paese da raccontare: incontro con Lorenzo Fasciani operatore di Emergency

Il Gruppo Emergency Pisa, in collaborazione con la Chiesa valdese di Pisa, organizza per venerdì 24 marzo, ore 20.30, presso la Chiesa valdese, in via Derna 13, un incontro pubblico con Lorenzo Fasciani, operatore di Emergency che ha lavorato in particolare negli ospedali per vittime di guerra in Afghanistan. Lorenzo, attraverso foto e video raccolti nelle sue missioni con Emergency, vi racconterà il lato più insolito e sconosciuto di un paese sorprendente, anche se colpito da guerra e povertà, e la sua esperienza nei progetti di Emergency a Kabul, Anabah e Lashkar-gah. EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico- chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. “Un mondo senza guerra e il diritto alla cura per tutti”, su questa idea EMERGENCY costruisce la sua missione. La Chiesa evangelica valdese è una chiesa cristiana protestante, presente a Pisa dal 1862. Oltre alle proprie attività interne, collabora con diverse associazioni a iniziative culturali e sociali. Tra i promotori dei Corridoi Umanitari, da un anno ha aperto un punto di accoglienza a Pisa, nel quale ospita un gruppo di profughi provenienti dalla Libia e dall’Afghanistan.