Tesseramento Aism 2021: insieme più forti oltre la pandemia!

Sabato 16 gennaio la sede di Pisa e la sede del gruppo operativo di Pontedera saranno aperte dalle 10 alle 12 per permettervi di fare o rinnovare la tessera! Per evitare assembramenti prenotatevi al n. 050 524076. E' ancora più importante essere uniti per far sentire la nostra voce... INSIEME SI PUO'!!