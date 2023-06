Pisa diventa per tre giorni capitale della chirurgia d’urgenza e del trauma, una importantissima branca della medicina, fondamentale laddove la corsa contro il tempo diventa davvero ragione di vita. Da mercoledì a venerdì prossimi (dal 21 al 23 giugno 2023) si terrà all’ombra della Torre pendente il 10° congresso mondiale di chirurgia d'urgenza e del trauma che vedrà la presenza delle più alte personalità internazionali del settore.

L’atteso appuntamento, che sarà preceduto da una giornata di corsi multi-specialistici per medici e infermieri provenienti da tutto il mondo, si terrà al Polo didattico delle Piagge, in via Giacomo Matteotti, 11. Il congresso è organizzato da Federico Coccolini, professore associato presso l’Università di Pisa, vicepresidente della Società mondiale di chirurgia d’urgenza (World Society of Emergency Surgery) e attualmente in servizio presso la Chirurgia d’Urgenza Universitaria dell’Ospedale di Cisanello, diretta dal professor Massimo Chiarugi.

L’evento si svolge sotto il patrocinio del nostro ateneo, di Aoup, Azienda ospedaliero-universitaria pisana, degli ordini dei medici pisano e lucchese e dell’amministrazione comunale. Si discuterà di tutti i temi riguardanti la cura e l'assistenza dei pazienti interessati da patologia chirurgica in urgenza e vittime di trauma, dalla presa in carico fino al completamento delle cure.

Saranno presenti relatori di alto e riconosciuto valore scientifico nazionale e internazionale. Questo offrirà la possibilità del confronto multidisciplinare: è infatti prevista la partecipazione di differenti specialisti. Tra i relatori interverranno chirurghi generali, chirurghi del trauma, chirurghi vascolari, neurochirurghi, chirurghi maxillo-facciali, ortopedici, rianimatori, radiologi, radiologi interventisti, medici d'urgenza e infermieri. L’appuntamento ha registrato infine l’iscrizione di centinaia di medici e infermieri provenienti da tutto il globo, i quali porteranno il loro contributo scientifico ed esperienziale.