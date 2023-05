'A tutto mondo' parte il progetto per i giovani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 1 giugno parte il progetto inclusivo "A TUTTO MONDO" ideato e a cura di Circolo Zona D associazione APS artistico culturale, con partner Comitato territoriale Csi Pisa rivolto a giovani tra gli 11 e i 17 anni che potranno acquisire competenze di fotografia naturalistica e fotoreportage andando alla scoperta delle bellezze artistiche e naturali del nostro territorio. Il soggetto principale sarà il Parco regionale di San Rossore Migliarino e Massaciuccoli con i suoi ecosistemi da tutelare e le sue attività ecosostenibili svolte da apicoltori e produttori caseari.



L'iniziativa è arricchita dalle visite alle mostre tematiche della Certosa di Calci e di Palazzo Blu, rappresentando per i partecipanti anche un'ottima opportunità di socializzazione. L' arte e la cultura come strumenti per la valorizzazione delle diversità per i giovani in questo progetto realizzato grazie al bando Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023, a valere sul progetto “Generazione Giovanisì", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale con il contributo della Fondazione Pisa.



Le iscrizioni sono aperte e chiunque è interessato a partecipare ed avere informazioni può scrivere un’ email a : circolozonad@gmail.com