Accoltellamento intorno alle 2 della notte scorsa, tra venerdì 11 e sabato 12 giugno, in piazza Guerrazzi a Pisa, dove una persona è stata ferita, per motivi da chiarire, alla faccia e ad un braccio. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 con la Pubblica Assistenza di Pisa che ha condotto il paziente all'ospedale Cisanello in codice giallo per le cure del caso.