Uno sportello Confesercenti Toscana all’interno della sede della Pubblica Assistenza in via Bargagna per rafforzare la collaborazione tra queste due importi realtà associative del territorio. Un accordo siglato da Confesercenti Toscana area Pisa con il direttore della Pubblica Assistenza Marco Lo Cicero.

"Siamo molto soddisfatti di stringere questa importante collaborazione con la Pubblica Assistenza - spiegano il presidente Pisa di Confesercenti Toscana Fabrizio Di Sabatino ed il responsabile provinciale Claudio Del Sarto - offrendo la presenza della nostra responsabile Patronato e Caaf Sabrina Pardini tutti i mercoledì dalle 14 alle 17. Uno sportello operativo in cui proporremo tutti i servizi tradizionali rivolti ai privati. Un ringraziamento al direttore Lo Cicero per la fiducia che ci ha accordato, proseguendo una collaborazione che nelle settimane scorse aveva visto ad esempio l’organizzazione presso la sede di via Bargagna di un convegno sull’ictus".

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i servizi che Confesercenti Toscana proporrà attraverso il suo Patronato nello sportello di via Bargagna: consulenza pensionistica che va dalla domanda sia per quelle di anzianità che invalidità fino alle reversibilità e assegno sociale fino al ricalcolo, domande di disoccupazione, dimissioni volontarie, analisi delle posizioni contributive. Altri servizi saranno a disposizione attraverso il Centro Assistenza Fiscale di Confesercenti: dalla compilazione dei modelli 730 e Unico al servizio Imu, dai modelli Red alle successioni ereditarie fino ai modelli Isee.

"La collaborazione che c’è sempre stata con Confesercenti ci aiuta a essere vicino ai bisogni delle persone - sottolinea il direttore della Pubblica Assistenza, Marco Lo Cicero - che possono venire presso la nostra sede e trovare supporto con personale professionale. Auspichiamo che la collaborazione con Confesercenti con il tempo si rafforzi ulteriormente".