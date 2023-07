Disabilità: San Giuliano Terme aderisce al 'Cude'

Il Comune di San Giuliano Terme aderisce alla Piattaforma unica nazionale informatica contrassegni unici che permette ai titolari 'Cude', che hanno la necessità di spostarsi sul territorio nazionale, di abilitare in qualsiasi momento un veicolo all’accesso alle zone ZTL e al parcheggio negli stalli dedicati dei comuni diversi dal proprio.

Grazie a una gestione delle autorizzazioni coordinata su tutto il territorio, chi deve spostarsi da un Comune all'altro, non dovrà più comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato situate in comuni diversi da quello di riferimento. I titolari di un Cude valido possono accedere alla Piattaforma Unica Nazionale attraverso un Codice univoco per indicare la targa da abilitare via: web-app; app-mobile. I Comuni curano il primo inserimento delle targhe, recepiscono il Codice Univoco, lo comunicano al titolare e aggiornano sulla piattaforma eventuali variazioni dello stato del Cude.

Una volta compiute le procedure, l'utente comunica al Comune (informazioni, comuni aderenti e apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale comunale) inviando la documentazione all'indirizzo pec comune.sangiulianoterme@ postacert.toscana.it o consegnandola fisicamente all'ufficio protocollo del Comune di San Giuliano Terme in via Niccolini n° 36 (ingresso laterale).

"E' molto importante che San Giuliano Terme abbia aderito a questo servizio e mi rallegro del fatto che il Consiglio comunale abbia approvato all'unanimità il provvedimento - afferma il sindaco Sergio Di Maio - un ringraziamento al consigliere comunale Daniele Diversi per l'impegno e a coloro che in sinergia hanno lavorato per questo bel risultato".