Aggredisce turista israeliano in Piazza Manin: "Valutiamo l'espulsione"

Il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini (Forza Italia) ha voluto esprimere al turista israeliano aggredito a Pisa la sua "vicinanza per la vile aggressione antisemita, mascherata con il pretesto dell'antisionismo, subita a Pisa alla vigilia del capodanno ebraico. Quanto accaduto non rappresenta assolutamente la cultura dell'accoglienza e dell'amicizia che rende uniche la città di Pisa, la Toscana e, più in generale, l'Italia".

"Proprio ieri - prosegue la nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - il vicesindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, di Forza Italia, ha inaugurato nella città uno spazio pubblico intitolato ad Anna Frank. Un’iniziativa dal grande valore simbolico voluta fortemente dall’amministrazione cittadina. Questo è il linguaggio di Pisa, non certo l’intolleranza o la violenza. Un sentito ringraziamento va alle forze dell’ordine che hanno subito individuato l’autore dell’aggressione per il quale si sta valutando l’espulsione dall’Italia".