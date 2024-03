Aggredisce l'ex compagno dopo la fine della relazione: denunciata

Segnalata in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera una donna accusata di aver aggredito l'ex compagno.

I militari avevano infatti ricevuto tempo fa una querela da parte di un uomo che appunto denunciava di essere stato aggredito dall’ex e di aver riportato lesioni per cui necessitava di cure mediche.

La presunta vittima ha riferito inoltre che l’aggressione sarebbe stata solo l’ultimo episodio al culmine di una serie di condotte violente da parte della ex che perduravano da quando si era interrotto il loro rapporto sentimentale.

I militari hanno quindi provveduto con una denuncia in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.

