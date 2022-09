Sedia in mano per aggredire una persona: Polizia ferma 17enne in viale Gramsci

Aggressione sotto i portici di viale Gramsci, nel pomeriggio di ieri, 23 settembre. La Squadra Mobile di Pisa è intervenuta mentre era di pattuglia in zona in abiti civili per scopi investigativi: gli agenti, quando hanno visto del trambusto fra i tavoli di un esercizio commerciale, hanno provveduto a bloccare un giovane mentre brandiva una sedia per colpire un'altro avventore.

Una volta separate le due persone, è stato il momento delle idenficazioni. La vittima è risultata essere un 33enne di origini sudamericane. L'uomo è stato invitato a farsi refertare per lesioni subite ed a sporgere denuncia. Secondo quanto riferito, al momento dell'aggressione, stava parlando tranquillamente con un'altra persona, non coinvolta poi nei fatti, quando poi è arrivato l'altro ed è cominciato il tafferuglio. Quest'ultimo è invece un 17enne di origini maghrebine, a suo dire sbarcato da poche settimane sulle coste della Sicilia.

Il giovane è stato portato in Questura per le operazioni di rito. E' stato denunciato per lesioni aggravate ed anche per ricettazione, perché trovato in possesso di due telefoni cellulari rubati rispettivamente a vittime di Pisa e di Massa. I due telefoni sono ora in via di restituzione ad entrambe le vittime.