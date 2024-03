Grazie alla donazione dell’associazione civico culturale 'Territorio in comune' di San Miniato, il reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera ha il suo 'albero delle stagioni'. Si tratta di una installazione in legno riciclato ed ecocompatibile, che i piccoli pazienti potranno abbellire con decorazioni a loro piacimento, scandendo il ritmo delle stagioni o in occasione degli eventi del corso dell’anno, come Pasqua, Natale, carnevale. I bambini potranno anche 'inviare' lettere e desideri tramite la 'posta dell’albero', per far riscoprire il valore della scrittura in un mondo sempre più digitalizzato.

L’albero è da sempre simbolo di forza e di resistenza e dagli alberi si impara ad apprezzare la natura ciclica della vita, a capire che ci sono tempi di crescita, tempi di riposo e tempi di rinnovamento. Un messaggio importante non solo per i bambini ma anche per gli adulti. La donazione è avvenuta sabato scorso 23 marzo e durante l'evento i rappresentanti dell'associazione hanno consegnato le uova di cioccolato offerte anche dall'associazione GAM di Ponte a Egola ai bambini ricoverati, come segno di sostegno e solidarietà.

A ricevere la gradita donazione erano presenti il direttore del reparto di pediatria Giovanni Suriano, il dirigente delle professioni infermieristiche Davide Traballoni, la dottoressa Barbara De Santi, la coordinatrice infermieristica Monica Guarguagli, la dottoressa Carla Carlotti e il personale del reparto.