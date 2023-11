Crespina, albero cade su un trattore: guidatore trasportato all'ospedale

Forse a causa del forte vento che sta imperversando su tutta la provincia nella giornata di mercoledì 22 novembre, oppure per cause di altra natura sulle quali indagheranno i Carabinieri, giunti sul posto assieme al personale dei Viigli del fuoco: un uomo alla guida del suo trattore è stato travolto da un albero.

L'incidente è accaduto nei campi di Crespina, nel primo pomeriggio di oggi: il 29enne è stato tratto in salvo da personale sanitario coadiuvato dai Vigili del fuoco. Dopo una prima valutazione il ferito è stato trasportato all'ospedale Cisanello di Pisa in codice giallo: per lui un forte trauma cranico.