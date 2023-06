Primo pomeriggio di interventi sanitari d'urgenza sul litorale di Marina di Pisa, oggi 24 giugno. Due soccorsi sono avvenuti entrambi alle ore 14.15 circa. Il primo ha riguardato un bambino di un anno, che avrebbe accusato delle convulsioni presso il Bagno Uisp. Il piccolo è stato trasportato dall'ambulanza in codice giallo all'ospedale Cisanello. Al Bagno Gorgona, secondo quanto riferito ai soccorritori, una donna è andata in arresto cardiocircolatorio; i presenti sono intervenuti praticando il massaggio cardiaco. La paziente è stata portata a Cisanello in codice giallo.