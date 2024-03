Anziano si perde nel bosco mentre cerca asparagi: recuperato con l'elicottero

Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 12.30 di oggi, 5 marzo, in località Uliveto Terme, nel Comune di Vicopisano, per soccorrere una persona dispersa. A venire recuperato è stato un uomo di 85 anni, che ha chiamato il numero di emergenza quando si è accorto di aver perso l'orientamento nel bosco. Era andato in cerca di asparagi.

Si è attivata quindi la procedura di 'ricerca a persona', con l'attivazione del personale dei pompieri con tanto di elicottero proveniente da Arezzo. I luoghi impervi e la vegetazione, infatti, impedivano un intervento agevole. L'equipaggio del velivolo, dopo aver individuato la persona da soccorrere, ha verricellato l'uomo a bordo per poi portarlo al vicino campo sportivo, dove è stato affidato alle cure del personale medico del 118. Sul posto i Carabinieri forestali e i vigili urbani locali.