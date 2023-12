Apre il Punto digitale facile di Santa Luce

Sarà aperto, nella mattinata di lunedì 18 dicembre 2023, il Punto digitale facile di Santa Luce, che sarà gestito attraverso una co-progettazione del Comune con l’Auser, ente del Terzo Settore come previsto dall’avviso pubblico della Regione Toscana, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore.

I Punti digitali facili sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione, al fine di favorire l’inclusione digitale e l’aumento delle competenze informatiche nella popolazione. Ed è proprio in quest’ottica, come concordato con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Pnrr, che la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Punti digitali facili nel territorio di propria competenza, in tutto 169, affinché il supporto al cittadino sia capillare e diffuso.

Il Comune di Santa Luce ha partecipato con convinzione all’avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana con il progetto 'Punto Facile di Santa Luce', che è stato finanziato per 30mila euro oltre alla dotazione strumentale fornita. Il progetto ha l’obiettivo di fornire supporto allo strumento informatico per diversi servizi di interesse generale. Sarà possibile chiedere assistenza per servizi come rilascio credenziali Spid, attivazione credenziali Spid, bando affitti, iscrizioni all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia, mensa scolastica, trasporto scolastico e altre fattispecie, oltre all’assistenza e al supporto per l’accesso ai servizi della 'Bottega della Salute'. Più in generale lo sportello svolgerà promozione dei servizi online offerti dalle amministrazioni locali e centrale e accompagnerà gli utenti all’avvio e all’utilizzo dei servizi online, garantendo così a tutti i cittadini la possibilità di accedere ai servizi della Pubblica amministrazione in modo semplice.

La sede principale del Punto digitale facile è ubicata all’interno del municipio di Santa Luce. Sarà garantita l’apertura anche di sedi secondarie nelle frazioni di Pastina, Pomaia e Pieve, secondo il seguente calendario e orario: nella sede principale presso il Comune di Santa Luce, Piazza della Rimembranza 19, il Punto digitale facile sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 9/12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Pomaia, centro civico via del Commercio sud 241, il giovedì dalle 9 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 18. Pieve di Santa Luce, stanze civiche comunali via Europa 2, il martedì dalle 9 alle 12.30. Pastina, ex-ambulatorio dentistico, via San Bartolomeo 8, il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.