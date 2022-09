Prima il furto, poi sorpreso con la droga: arrestato pluripregiudicato di Pontedera

La Sezione Anticrimine del Commissariato di Pontedera ha arrestato ieri, 21 settembre, un 26enne tunisino residente in città dando esecuzione ad un'ordine di carcerazione per la condanna che l'uomo ha rimediato per un furto commesso in provincia di Grosseto. L'operazione è stata condotta in collaborazione con i Carabinieri di Albinia. Il soggetto, pluripregiudicato, era già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per un furto commesso a Livorno pochi giorni fa e per il quale era stato arrestato in flagranza dalla Questura labronica.

Al momento dell'arresto della Polizia di Pontedera il cittadino tunisino è stato trovato in possesso di quasi due grammi di marijuana, per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Terminati gli adempimenti di rito il 26enne è stato portato in carcere al Don Bosco di Pisa, dove sconterà i 9 mesi di condanna.