Si scaglia contro i carabinieri impegnati nei rilievi dopo un incidente: arrestato

Episodio singolare avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 marzo a Pomaia, nel comune di Santa Luce, dove era in corso un intervento dei Carabinieri a seguito di un incidente stradale. Durante i rilievi i militari hanno visto arrivare a forte velocità un'auto alla quale è stato subito intimato di rallentare e fermarsi.

Il conducente, dopo essere sceso dal veicolo, senza una precisa motivazione ha aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, sferrando calci e pugni, il militare che gli aveva intimato di fermarsi. La furia dell'uomo si è scagliata anche contro l’altro carabiniere occorso in aiuto del collega.



L’uomo di fatto era in preda ad uno stato di alterazione psico-fisica dovuto all’assunzione eccessiva di alcool, come successivamente certificato dall’esame tossicologico in una struttura sanitaria. Dopo alcuni minuti di concitazione i militari sono riusciti ad immobilizzarlo. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che, dato il forte stato di agitazione ed aggressività del soggetto, gli ha somministrato un calmante.



All’esito degli accertamenti eseguiti ed in relazione ai reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato arrestato. Nella mattinata di sabato a seguito del rito direttissimo presso il Tribunale di Pisa, che ha convalidato l’arresto, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso un Comando dell'Arma.