Corso Italia, ruba un cappotto dalla vetrina di un negozio: arrestato

Nuovamente arrestato in flagranza di reato il rapinatore tunisino che pochi giorni fa aveva devastato un locale in piazza delle Vettovaglie. Questa volta l’uomo, 30enne, pluripregiudicato recidivo, irregolare sul territorio e disoccupato, ha pensato bene di impossessarsi di un cappotto di un certo valore esposto in una vetrina del negozio 'Mango' di Corso Italia, in pieno orario del passeggio pomeridiano. Ovviamente la mossa non poteva passare inosservata.



Anzi gli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia municipale stavano proprio svolgendo un servizio di controllo lungo l’asse pedonale in abiti civili. Notato il soggetto, conosciuto per i trascorsi anche recenti, lo hanno seguito con il sospetto che stesse per mettere in atto qualcosa di illecito. E' stato così colto nella piena flagranza di reato e bloccato dopo un breve tentativo di fuga. Il 30enne non si è però arreso e si è opposto con grande violenza all'arresto, tanto da rendere necessario l’arrivo degli agenti del Nosu in rinforzo dalla vicina piazza Stazione.

Le intemperanze dell'uomo sono poi continuate anche presso il Comando di via Battisti, dove ha danneggiato la camera di sicurezza.



Il 30enne è stato giudicato questa mattina per direttissima. Convalidato l’arresto, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere, in attesa del processo che si svolgerà il prossimo 21 dicembre.