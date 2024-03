E' ricercato, forza il posto di blocco e si scaglia contro i poliziotti: fermato col taser

Ha provato in ogni modo a sottrarsi alla cattura, ma alla fine un giovane ragazzo di origini macedoni è stato arrestato dalla Polizia, venerdì scorso 8 marzo, con l'accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale. Poco prima delle manette il soggetto, con altre tre persone, aveva forzato un posto di controllo della volante, in via Aurelia, tentando di investire l'operatore che aveva intimato loro l'alt. Dopo un breve inseguimento, i sospettati si sono dileguati, ma gli operatori hanno subito avviato le ricerche, venendo premiati: poco dopo l'auto sulla quale viaggiavano è stata trovata parcheggiata in zona Ikea.

Dopo un breve controllo, gli inseguiti sono stati visti all'interno di un locale, intenti a consumare la cena. Alla vista della Polizia sono scappati, ma uno di questi ha provato a rifugiarsi in bagno. E' stato raggiunto dagli operatori e, vistosi alle strette, il giovane si è scagliato violentemente verso di loro, colpendoli con calci e pugni, per poi essere bloccato in sicurezza mediante l'uso del taser.

Il successivo controllo ha permesso di accertare che il soggetto era ricercato perché destinatario di una ordinanza cautelare in carcere per numerosi reati contro il patrimonio. La mattina successiva, dopo il rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato e il giovane portato in carcere.