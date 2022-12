Sedici dosi di droga nascoste tra i glutei: arrestato spacciatore

Arrestato dalla Polizia, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un tunisino 37enne, irregolare sul territorio nazionale.

L'episodio risale al pomeriggio di ieri, sabato 3 dicembre, quando i poliziotti della Squadra Volanti della Questura, avendo avuto notizia che in zona Cisanello, e specificatamente in via Dino Dini, vi fosse una fiorente attività di spaccio da parte di una persona magrebina, hanno effettuato una serie di passaggi in zona, simulando di pattugliare il territorio ma in realtà attenzionando anche eventuali movimenti sospetti.



Dopo alcuni passaggi gli operatori, allenati a percepire anche movimenti ed atteggiamenti apparentemente ordinari ed insignificanti, hanno notato da lontano un uomo che era stato avvicinato da un giovane. Hanno bloccato il magrebino e, a seguito di perquisizione personale, lo hanno trovato in possesso di 1 dose di hashish per oltre un grammo e di ben 1.270 euro in banconote di piccolo taglio.



Non avendo una occupazione e non sapendo giustificare il possesso di una somma così elevata, l’uomo è stato accompagnato in Questura per una perquisizione più approfondita. All‘interno degli uffici della Squadra Volanti l’uomo ha inscenato una pantomima, perché, all‘invito di mostrare cosa nascondesse negli slip da parte dei poliziotti, ha detto che i suoi principi gli impedivano di farsi vedere i glutei da altri uomini, mettendosi spalle al muro e rifiutandosi inizialmente di eseguire le richieste degli agenti, che da subito hanno sospettato che vi nascondesse qualcosa di interessante.



Dopo una iniziale resistenza ha capito di non avere scampo e capitolato alle insistenze, ha estratto dai glutei un sacchetto di cellophane contenente ben 16 dosi di stupefacente: 12 dosi già pronte per lo spaccio di eroina, per circa 6 grammi, e 4 dosi di cocaina, per circa 2 grammi. Senza l’intervento provvidenziale dei poliziotti, avrebbe ricavato dalla vendita delle dosi, sequestrate così come il contante ritenuto provento di spaccio, almeno altri 450 euro.

L’uomo, con a carico condanne passate in giudicato per reati contro il patrimonio ed in tema di stupefacenti, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima fissato per domani mattina in Tribunale.