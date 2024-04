Cocaina e ecstasy in garage: giovane in manette

E' stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane.

I militari dell’Arma, insieme ai colleghi del Nucleo Cinofili di Pisa San Rossore, durante una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria hanno rinvenuto nella disponibilità del ragazzo - occultati all’interno di un armadio del garage - 4 involucri in cellophane per complessivi 17 grammi circa di cocaina, 3 pasticche di ecstasy, la somma contante di 915 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio nonché un bilancino di precisione.

Il giovane è stato condotto, pertanto, in caserma per le formalità di rito e trattenuto nella camera di sicurezza del Comando Stazione, come disposto dall’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, a seguito del quale il giudice del Tribunale di Pisa ha convalidato l’arresto.