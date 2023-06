Si è concluso l'intervento di riqualificazione di un tratto di via Garibaldi in seguito all'asfaltatura avvenuta in orario notturno, tra venerdì e sabato, per evitare disagi al traffico in un punto nevralgico della città. I lavori, effettuati da Pisamo, hanno riguardato circa 300 metri quadrati di nuovo asfalto che fanno seguito ai 200 mq di nuovi marciapiedi nel medesimo tratto, per un intervento complessivo di 65mila euro.