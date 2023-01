Pontasserchio: asfaltatura appena fatta presenta ammaloramenti, si attiva la Provincia

I lavori di asfaltatura appaltati dalla Provincia di Pisa ed effettuati tra la fine del mese di novembre ed i primi giorni di dicembre sulla SP9 di San Jacopo, nel Comune di San Giuliano Terme e all'interno del centro abitato di Pontasserchio, hanno evidenziato quasi immediatamente visibili ammaloramenti.

Gli Uffici provinciali si sono attivati nei confronti della ditta esecutrice, mediante Ordine di servizio, per ripristinare le condizioni del conglomerato bituminoso che ha presentato difetti e distacchi a partire dall'incrocio con via Buozzi, riservandosi di prendere ulteriori provvedimenti.

"Ci scusiamo con i cittadini e le cittadine di San Giuliano Terme per questo inconveniente", hanno affermato il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e Sergio Di Maio, Capogruppo Centro Sinistra per la Provincia di Pisa e Sindaco di San Giuliano Terme. "Sono stati prelevati campioni di asfalto, che sono stati inviati ad un laboratorio specializzato per approfondire le cause che hanno portato al disgregamento del tratto di strada interessato. In questa fase gli uffici provinciali stanno, inoltre, monitorando la situazione, ed hanno concordato con l'impresa esecutrice il rifacimento dell'asfalto al termine del periodo delle festività natalizie. Sarà nostra cura monitorare la situazione, già a partire dalle prossime settimane".

"Ad ultimazione dei lavori a cura della Provincia di Pisa, la strada sarà più sicura, anche grazie alla avvenuta realizzazione dei passaggi pedonali rialzati", conclude il sindaco Di Maio.