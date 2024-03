A Lorenzana l'assemblea dei volontari dell'associazione 'Cammini d'Etruria odv'

Lunedì 25 marzo ore 19 al Palazzo comunale di Lorenzana, nel giorno del Capodanno 'stile dell'incarnazione' (quello detto a Pisa 'pisano' e a Firenze 'fiorentino', in vigore in Toscana fino al XVIII secolo e quindi definibile 'toscano'), i volontari dell'associazione 'Cammini d'Etruria odv' si riuniscono in assemblea generale (aperta a tutti) per fare il punto della situazione relativamente all'ambizioso progetto denominato 'Cammino d'Etruria' che li vede impegnati in prima linea insieme a 14 Comuni tra Pisa, Cascina, Livorno, Collesalvetti (Comune capofila del progetto) e Volterra.



Un progetto che sembra destinato ad andare in porto tra non molto. Almeno questo è quanto si spera nell'associazione considerando il progredire dei lavori di vidimazione del tracciato nei tre Comuni che non hanno ancora vidimato il percorso (Pisa, Casciana Terme Lari, Crespina Lorenzana). Ulteriore motivo di soddisfazione e di sprone a continuare nel lavoro del cammino è l'interesse che il progetto sta riscuotendo anche tra gruppi attivi nella promozione del turismo outdoor fuori regione (Lazio in particolare).



Tema principale dell assemblea sarà quello della promozione dell'ospitalità spontanea, detta anche pellegrina, soprattutto in quelle località dove manca adeguata offerta ricettiva: Coltano, Collesalvetti, Lorenzana e Lajatico. Tra l'altro proprio in questa ultima località attraversata dal Cammino d'Etruria l'associazione Cammini d'Etruria terrà il 28 marzo al Palazzo comunale alle ore 21 un incontro pubblico, organizzato con locale Proloco e Comune, finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e valutare la possibilità di creare un comitato di accoglienza pellegrina, in vista anche del Giubileo del 2025. Nell'occasione i volontari di Cammini d'Etruria riferiranno anche su quanto annunciato dal ministro Santanchè in materia di promozione dell'ospitalità pellegrina durante 'Fai la cosa giusta', la più importante fiera dei Cammini in corso dal 22 al 24 marzo a Milano.