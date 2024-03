'Il mondo al contrario' e il generale Vannacci ospiti a Tirrenia

All’Hotel Continental di Tirrenia sabato 9 marzo è andata in scena la sintesi di sei intensi mesi di attività del Comitato 'Il Mondo Al Contrario'. Grande successo con la partecipazione di 60 delegati accreditati da tutta Italia e 15 in streaming dall’estero. A fare gli onori di casa i coordinatori territoriali del Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) Paola Marchetti e Andrea Romiti, unitamente al presidente della Toscana Massimiliano Simoni.

Il Comitato, che liberamente si ispira ai contenuti dei dodici capitoli del libro di Roberto Vannacci, dopo l’introduzione del suo presidente Fabio Filomeni, coadiuvato dai coordinatori nazionali Norberto De Angelis e Patrizia Biagi, dal segretario Bruno Spatara e dal tesoriere Gianluca Priolo, ha fatto il punto dei primi sei mesi di attività, sia dal punto di vista organizzativo (individuazione e formazione dei quadri dirigenti, tesseramento soci) che dal punto di vista movimentistico (iniziative culturali e storiche) e di aggregazione del pensiero (sviluppo di tesi e dibattiti anche online attraverso webinar, blog e il sito web).

Dopo numerosi interventi dei delegati, ha tracciato la linea di attività per il secondo semestre (marzo-agosto 2024) con iniziative su tutto il territorio nazionale e su location estere che vedono già la presenza e l’attività di delegazioni (Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, Romania, Germania, Repubblica di Moldavia, Federazione Russa, Repubblica Domenicana, Francia e Principato di Monaco, Marocco).

Roberto Vannacci, ospite d’onore dell’assemblea (e dell’intera giornata), ha chiuso la stessa con un caloroso invito ad andare avanti e "non arrendersi al mondo al contrario" dove le linee guida sono dettate da una minoranza che si vuole imporre al mondo. Dopo l’aperitivo e il pranzo con sostenitori e simpatizzanti de 'Il Mondo al Contrario', Roberto Vannacci ha comunicato le date di presentazione del suo nuovo libro 'Il Coraggio Vince. Vita e valori di un generale incursore' in uscita per Piemme il 12 marzo.

Il presidente Filomeni, con Biagi e Simoni, ha fatto un resoconto di quanto emerso dall’Assemblea Nazionale e le iniziative future del Comitato. Filomeni e Vannaccim incalzati con domande incentrate sulla possibilità della discesa in campo politico e soprattutto sul significato della visita che il deputato europeo Susanna Ceccardi (Lega) ha voluto fare a fine pranzo agli intervenuti, hanno precisato le loro posizioni.

La rappresentante della Lega però non ha escluso del tutto l'impegno politico del generale: "Non ha ancora sciolto le riserve, ma qualora volesse candidarsi con la Lega ne sarei felice. A Bruxelles ci aspettano molte battaglie contro l’ideologia del politicamente corretto e credo che se mai diventassimo colleghi, saremmo di sicuro un’accoppiata vincente".

Da un lato Filomeni ha escluso l’identificazione del Comitato con un soggetto politico, rimarcandone la natura culturale, divulgativa (del libro 'Il Mondo Al Contrario') e apolitica, e dall’altro Vannacci ha dichiarato che l’onorevole Ceccardi ha portato la sua personale solidarietà per le note tristi ultime vicende senza affrontare altri temi di natura politica. "Quanti libri ha venduto Vannacci?", oltre 250.000 la risposta, segno tangibile di un gradimento dei principi espressi che travalica la 'normale' vendita di un libro, seppur di successo.