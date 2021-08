Atterraggio d'emergenza con l'elicottero privato a Vicopisano

Sono stati attivati i soccorsi di Vigili del Fuoco e ambulanza, stamani intorno alle 11, per un incidente che ha coinvolto un piccolo elicottero privato. Il pilota, unico occupante del mezzo, ha dovuto operare un atterraggio di emergenza in un campo, situato sulla strada provinciale 25 Francesca Nord tra Vicopisano e Bientina. L'uomo, un 55enne della Provincia di Cuneo, è rimasto infortunato dopo l'impatto a terra ed è stato portato in ospedale. Il mezzo é stato in seguito messo in sicurezza dai pompieri di Cascina.