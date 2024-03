L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che a partire da oggi, mercoledì 27 marzo, è stato attivato il numero unico aziendale per la prenotazione delle prestazioni in libera professione per tutte le sedi aziendali e per tutti i professionisti. Il numero unico è lo 0585 498003. Dalla stessa data non saranno più attivi i cinque numeri telefonici dei call center zonali della libera professione. Il nuovo servizio di prenotazione telefonica per la libera professione è attivo da lunedì a venerdì, in orario 9-13 e 14-18.

Viene così garantita la continuità del servizio per tutte le sedi nelle fasce orarie indicate e la possibilità di prenotare le prestazioni dei professionisti in libera professione su tutte le sedi aziendali. Per decongestionare le linee, che nelle fasce orario mattutine potrebbero registrare un alto traffico telefonico, l’Azienda fa sapere di aver potenziato con una copertura aggiuntiva degli operatori la fascia oraria pomeridiana dalle ore 15 alle ore 17.

Restano confermate le precedenti modalità di comunicazione delle disdette delle prestazioni, da comunicare possibilmente entro le 48 ore precedenti alla data dell’appuntamento, ai seguenti indirizzi email:

- li@uslnordovest.toscana.it(per prenotazioni su sedi ex Asl 6 Livorno);

- disdetteliberaprofessionepisa@uslnordovest.toscana.it(per prenotazioni su sedi ex Asl 5 Pisa);

- liberaprofessionelucca@uslnordovest.toscana.it(per prenotazioni su sedi ex Asl 2 Lucca);

- ms@uslnordovest.toscana.it(per prenotazioni su sedi ex Asl 1 Massa Carrara);

- liberaprofessioneversilia@uslnordovest.toscana.it(per prenotazioni su sedi ex Asl 12 Viareggio).