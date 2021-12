Aule fredde alla scuola elementare 'Pascoli' di San Frediano a Settimo

I tecnici del Comune di Cascina al lavoro per la rottura della caldaia alle scuole elementari 'Pascoli' di San Frediano a Settimo. Il problema all’impianto di riscaldamento si era verificato alla fine della scorsa settimana e da allora ogni giorno le squadre comunali sono intervenute per permettere agli alunni di fare lezioni in buone condizioni. Le temperature pungenti raggiunte nella notte tra venerdì e sabato e la necessità di aerare le classi per fronteggiare la diffusione del Covid, hanno fatto sì che questa mattina, 11 dicembre, le aule fossero particolarmente fredde. "Siamo intervenuti tempestivamente per risolvere il problema - sottolinea Cristiano Masi, assessore ai lavori pubblici - si rende necessaria la sostituzione della caldaia, ma per farlo bisogna staccare la centrale termica per tre giorni. Per questo i tecnici hanno fatto un intervento ‘tampone’ per arrivare alle vacanze di Natale e non avere freddo nella scuola. Durante la sosta delle lezioni provvederemo alla sostituzione della caldaia".