Aumento biglietti autobus, Autolinee Toscane: "Adeguamento per l'obbligo di applicare la disciplina tariffaria regionale"

Fa il punto della situazione il gestore del servizio di trasporto pubblico nella nostra regione, Autolinee Toscane, sugli aumenti alle tariffe dei biglietti denunciati nelle ultime settimane anche dai nostri lettori, rimasti sconcertati da quel rincaro arrivato dall'oggi al domani su un servizio che molti usano per andare a lavoro.

"Autolinee Toscane è entrata in servizio il 1° novembre 2021 senza ricevere dai precedenti gestori tutta una serie di dati fondamentali per operare il trasporto pubblico locale su gomma. Quello che si riporta non è una posizione dell’azienda bensì ciò che l’Autorità Garante della Concorrenza sul Mercato ha definito e confermato - sottolineano dall'azienda di trasporto - tra questi dati mancanti c’erano le relazioni tra le località che sono fondamentali per capire quale tariffa va applicata per fare quel determinato viaggio. In questi due anni abbiamo dovuto ricostruire tutte le relazioni chilometriche tra le località connesse dal trasporto pubblico, e verificare la corrispondenza con la disciplina tariffaria regionale in modo che tutti pagassero il giusto dovuto in base al viaggio che devono effettuare".

"Abbiamo portato a termine questa operazione anche e soprattutto grazie all’aiuto degli utenti. La ricostruzione ha interessato 869 relazioni. A seguito dell’attività di verifica della corrispondenza tra km e fascia tariffaria - proseguono da Autolinee Toscane - in 455 casi la tariffa non è cambiata, in 179 casi la tariffa è passata alla fascia inferiore, in 235 casi la tariffa è passata alla fascia superiore".

"Abbiamo già valutato gli impatti sulla base dell’utilizzo reale dell’utenza pisana e abbiamo visto nel dettaglio su quali relazioni siano stati acquistati titoli di viaggio nel periodo che va da gennaio a novembre 2023" proseguono.

Ecco i numeri relativi alle sole relazioni in cui è stato effettuato almeno un acquisto:

- per 226 relazioni la tariffa non cambierebbe

- per 64 relazioni la tariffa diminuirebbe alla fascia inferiore

- per 54 relazioni la tariffa passerebbe alla fascia superiore

"Capiamo che chi rientra nei casi di tariffa passata alla fascia superiore possa lamentare un aumento - concludono dall'azienda che gestisce il servizio autobus - si tratta di un adeguamento derivante dall’obbligo che ha Autolinee Toscane di applicare la disciplina tariffaria regionale".